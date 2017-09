Gioco d’azzardo – ‘Lose for life’, ‘Perdere a vita’: è il titolo di un libro e di un progetto presentato questo pomeriggio in Senato da Avviso Pubblico.

Gioco d'azzardo – 'Lose for life', 'Perdere a vita': è il titolo di un libro e di un progetto presentato questo pomeriggio in Senato da Avviso Pubblico. BUONA LA PRIMA, Giovedì 21 settembre

Gioco d’azzardo – ‘Lose for life’, ‘Perdere a vita’: è il titolo di un libro e di un progetto presentato questo pomeriggio in Senato da Avviso Pubblico, la rete nazionale di enti locali contro le mafie. Il gioco d’azzardo in Italia crea un giro d’affari che vale quasi 100 miliardi l’anno, ed è un settore in cui operano migliaia di imprese e lavoratori. Ma slot machine e lotterie – che sono un apparente guadagno per l’erario dello Stato – presentano poi un conto economico, sanitario e sociale, pagato da chi sviluppa dipendenza dal gioco e spesso rovina se stesso e la propria famiglia. L’affare è stato inoltre fiutato dalle mafie, che utilizzano i canali del gioco per riciclare enormi quantità di denaro, infiltrarsi nell’economia legale, generare corruzione. L’obiettivo precipuo del libro è promuovere un nuovo approccio culturale, norme efficaci e politiche di prevenzione, a partire dal territorio; Roberto Montà, presidente Avviso Pubblico