Piazza InBlu, si parla di lotta alla Mafia e del “Rosatellum”, la nuova legge elettorale in discussione al parlamento

Il 22 settembre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo di Lotta alla Mafia ma anche sostegno ai Testimoni di Giustizia e alle donne e bambini in fuga dalla Mafia. Spazio anche alla riforma del sistema elettorale con il Rosatellum. E poi come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute. in primo piano la Lussazione della Spalla.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152