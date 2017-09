Cosa succede in città. L’intervista al pittore Renato Brazzani. Podcast del 22 settembre 2017

Cosa succede in città. L’intervista al pittore Renato Brazzani. Podcast del 22 settembre 2017

Cosa succede in città

Cosa succede in città

Cosa succede in città. L’intervista al pittore Renato Brazzani. Podcast del 22 settembre 2017

A Perugia e Terni, dal 25 al 30 settembre, va in piazza “Un calcio al fumo”, un ricco calendario di eventi per sensibilizzare soprattutto i più giovani ad una cultura del benessere psicofisico, che respinge in maniera categorica i pericoli del fumo.

Si parla, poi, di arte contemporanea, con l’architetto e pittore Renato Brazzani, alle cui opere verrà dedicata una mostra alla Fondazione Bottari Lattes di Monforte d’Alba (CN), dal 30 settembre al 15 dicembre.