Papa Francesco: “Mi preoccupa che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e di rigetto”

Papa Francesco: “Mi preoccupa che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e di rigetto”

Papa Francesco: “Mi preoccupa che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e di rigetto”

“Mi preoccupa ancora più la triste constatazione che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e di rigetto”: è la denuncia di Papa Francesco che incontrando i delegati del consiglio delle conferenze episcopali d’Europa ha messo in guardia da atteggiamenti di intolleranza e di xenofobia. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dall’udienza.

E sui motivi per cui anche tra le comunità cattoliche in Europa si registrano fenomeni di discriminazione e xenofobia verso i migranti Alessandra Giacomucci in Ecclesia ha sentito padre Luis Okulik, segretario della commissione Caritas in Veritate del consiglio delle conferenze episcopali d’Europa che ha organizzato l’incontro.