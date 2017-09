Papa Francesco: “Tolleranza zero contro gli abusi sui minori”. Il commento di Padre Zollner a Buongiorno InBlu

Ancora in primo piano le parole pronunciate a braccio ieri da Papa Francesco durante l’udienza ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori. Francesco ha ribadito la tolleranza zero contro gli abusi sui minori, affermando che la Chiesa ha preso coscienza tardi di questo problema, aggiungendo che se ci sono le prove di abuso questo è sufficiente per non accettare ricorsi. Ne abbiamo parlato al Buongiorno InBlu con Padre Hans Zollner, direttore del Centro per la protezione dell’infanzia della Gregoriana, nonché membro della pontificia Commissione per la tutela dei minori