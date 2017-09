Piazza InBlu, attenzione puntata sul nuovo caso Concorsopoli. Uno sguardo anche alle elezioni tedesche

Il 26 settembre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sul nuovo caso Concorsopoli che ha visto l’arresto di sette docenti e l’interdizione per altri 22. Uno sguardo anche sui risultati delle Elezioni in Germania, per poi andare tra i pastori sardi per raccontare una storia di “Sa Paradura”

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152