Cosa succede in città. Parla lo scrittore e attore Marco Baliani. Podcast del 27 settembre 2017

Nella puntata del 27 settembre parliamo del fascino del racconto, in teatro e in letteratura: con Marco Baliani, scrittore, attore e regista, ripercorriamo le tappe della sua carriera, da autore di racconti per ragazzi al teatro di narrazione, sulle orme del Maestro Dario Fo.