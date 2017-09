Piazza InBlu, in primo piano la notizia dell’uomo morto dopo il trapianto di Cuore

Piazza InBlu, in primo piano la notizia dell’uomo morto dopo il trapianto di Cuore

Piazza InBlu, in primo piano la notizia dell’uomo morto dopo il trapianto di Cuore

Il 28 settembre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano la notizia dell’uomo morto dopo il trapianto di Cuore. Torneremo poi su Ryanair con l’annuncio di ulteriori voli cancellati e anche il passo indietro rispetto all’offerta su Alitalia. E non mancheremo di soffermarci sulla questione Fincantieri nella diatriba Italia Francia.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152