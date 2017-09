La musica è ribelle. Su inBlu Radio il nuovo programma di Eugenio Finardi

La musica è ribelle, il nuovo programma di Eugenio Finardi, racconta 40 anni di musica con sentimenti ed emozioni che si incrociano e si ritrovano nei vari generi musicali. Nella prima puntata (on air sabato 7 ottobre alle 19) Eugenio Finardi ripercorre la sua storia musicale. Muovendo da “Beast of Burden” dei The Rolling Stones, all’approfondimento del blues , espressione musicale di intere culture, per approdare sino a Domenico Scarlatti (“Sonata in E major, K.380”), lontano dai precedenti, ma in verità profondamente rock. Tra i protagonisti della prima puntata figurano anche James Taylor (“Frozen Man”) e Peter Gabriel (“In Your Eyes”) con la sua capacità di porsi al servizio di “cause giuste”, al servizio dei deboli della terra. Ecco la scaletta musicale della puntata

Beast of Burden – The Rolling Stones I Can’t Be Satisfied – Muddy Waters Treat Yo Mama – The John Butler Trio Angel of Small Death & the Codeine Scene – Hozier Joshua Fit the Battle of Jericho – Mahalia Jackson Sonata in E major k.380 – Domenico Scarlatti Frozen Man – James Taylor In Your Eyes – Peter Gabriel

Nella seconda puntata de La musica è ribelle (on air domenica 8 ottobre alle 18.00) Eugenio Finardi celebra un particolare tipo di voce femminile, quella che “muove l’anima”. Sono voci che cantano storie di sopravvivenza, di vite difficili, sono le straordinarie voci, per esempio, di Joan Osborne, Billie Holiday e Amália Rodrigues, Amy Winehouse. Il canto, quindi, come espressione della sofferenza, anche estrema, quale può essere la perdita di un figlio, con il trascendente “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. Ecco la scaletta musicale della puntata

St. Teresa – Joan Osborne The Man I Love – Billie Holiday Coimbra – Amália Rodrigues Sodade – Cesária Évora Ta Pedia Tis Gitonias Sou – Eleni Tsaligopoulou If I Were a Boy – Beyoncé Stabat mater – Emma Kirkby, James Bowman – Academy of Ancient Music Rehab – Amy Winehouse