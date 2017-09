Lunedì 2 ottobre alle 15.30 Alexia in diretta nel Pomeriggio inBlu studi di Roma

“Fragile fermo immagine” è il nuovo singolo di Alexia, in radio da venerdì 15 settembre –

secondo estratto (dopo “Beata gioventù” ) del suo tredicesimo progetto discografico “Quell’altra” in

uscita tra meno di due settimane (il 29/9).

E’ firmata da una triade di affermati autori della musica italiana – Cesare Chiodo, Tony

Bungaro e Giuseppe Anastasi una delle “perle” dell’album di inediti della cantautrice spezzina

– composto da 10 canzoni (nuove di zecca) libere e affascinanti… pronte a presentarsi al pubblico e

ai media.

Alessia Aquilani, in arte Alexia, nata il 19 maggio 1967 a La Spezia – 50 anni (appena compiuti)

– dal debutto (venti anni fa!) a oggi ha venduto oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo,

conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino: l’artista resta, così, una delle artiste italiane di maggior

successo e di respiro internazionale.

Sito ufficiale: www.alexiaofficial.com