Mons. Galantino: “Incomprensibile il ritardo per dare la cittadinanza ai migranti”

Non capisco i ritardi per la nuova cittadinanza per i migranti, così monsignor Galantino alla conferenza stampa con i giornalisti di chiusura della Consiglio episcopale permanente. Il segretario generale della Cei parla dei temi affrontati dai vescovi italiani: lotta alla pedofilia, il sostegno della famiglia, il lavoro e i giovani. Il servizio di Marino Galdiero