Piazza InBlu, si parla della sentenza sull’uomo che ha ucciso il figlio adottivo a Udine. Ci spostiamo poi a Roma per seguire la vicenda sulle assegnazioni di nuovi alloggi

Il 29 settembre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo della Sentenza della Cassazione in relazione alla storia di un uomo a Udine che ha ucciso il figlio adottivo. Ci sposteremo poi nel quartiere Corviale di Roma per nuovi disordini scoppiati sempre per l’assegnazione di alloggi. Resteremo nella Capitale anche per il rinvio a giudizio della Sindaca Raggi. Infine come ogni venerdì dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute: Tatuaggi, come toglierli in sicurezza?

Per intervenire in trasmissione

Numero verde:

800-366760

Sms: 347-2394152