Sviluppo sostenibile – Nella legge di bilancio il governo cercherà di trovare dei margini per aumentare le risorse contro la povertà. Lo ha detto il ministro dell’Economia Padoan, alla presentazione del rapporto ASviS sullo sviluppo sostenibile, da cui emerge che il nostro Paese al momento non è in grado di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030; Enrico Giovannini portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)