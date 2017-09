Via libera dal Senato, diventa legge il testo sui piccoli comuni

Via libera dal Senato, diventa legge il testo sui piccoli comuni

È legge il testo sui piccoli comuni: via libera del Senato con 205 voti favorevoli e due astenuti. Un provvedimento che mira a sostenere e valorizzare i piccoli centri con meno di 5mila abitanti. In arrivo fondi per 100 milioni di euro da qui al 2023. Relatore della legge il deputato del Pd Ermete Realacci. Ascoltiamolo al microfono di Pierachille Dolfini