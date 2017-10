Pontificia Università Gregoriana: al via convegno internazionale sui minori e il web

Al via oggi a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana il convegno internazionale che raccoglie governi, polizia, mondo scientifico, religioni e grandi aziende che operano nel web per parlare dei minori nella rete e della loro dignità. Obiettivo il contrasto degli abusi on line. Venerdì l’udienza con il Papa. Al microfono di Alessandra Giacomucci, padre Hans Zollner presidente del Centro per la protezione dei minori.