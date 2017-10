Quattro anni fa il naufragio a largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti BUONA LA PRIMA, martedì 3 ottobre ALLE 18.13

La prima pagina de La Stampa; Flavio Corazza, caporedattore centrale

Il Mattino di Napoli; Francesco De Core, caporedattore centrale

Quattro anni fa il naufragio a largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti – Il 3 ottobre è ora la giornata nazionale della memoria delle vittime delle migrazioni, molte le iniziative tra cui la mostra dell’Associazione Museo Migrante e Unicef ‘Bambini, storie di viaggio e di speranza’, inaugurata oggi a Roma e la campagna ‘Diventa tutore volontario di un minore non accompagnato’ promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; Filomena Albano, Garante per l’infanzia