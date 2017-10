Il Portone di Bronzo: ospite il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria

E’ il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, l’ospite della prima puntata della seconda stagione del Portone di Bronzo. Nei venti minuti della trasmissione il porporato offre uno spaccato della situazione nel paese mediorientale lacerato da un sanguinoso conflitto in atto dal 2011 e si sofferma sulla sua esperienza di diplomatico al servizio della Santa Sede. Spazio anche ad un episodio inedito nella lunga intervista rilasciata a Rita Salerno in cui il nunzio racconta anche un episodio inedito avvenuto all’inizio della guerra in Siria quando un colpo di mortaio danneggiò il tetto della nunziatura.