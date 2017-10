Napoli: neonata down data in affidamento a un papà single

Napoli: neonata down data in affidamento a un papà single

Napoli: neonata down data in affidamento a un papà single

Napoli. Fa discutere il caso della neonata con la sindrome di down abbandonata in ospedale dalla mamma dopo il parto e affidata dal Tribunale dei minori ad un papà single dopo che sette coppie in lista ne avevano rifiutato l’adozione. Paolo Grillo è presidente dell’Associazione italiana persone down