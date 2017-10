Piazza InBlu, in primo piano ancora la Catalogna, attesa per lunedi la dichiarazione d’indipendenza

Il 5 ottobre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano ancora la Catalogna, attesa per lunedi la dichiarazione d’indipendenza, ferma la posizione di Madrid. Parleremo anche di Adozione e Affido di bambini con disabilità, dopo la storia della neonato di Napoli affetta da sindrome di Down rifiutata da 7 coppie. alla Catalogna dopo la giornata di sciopero generale e Las Vegas in attesa di

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152