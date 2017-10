Ius soli, Vicari (Ap): “Sono fiduciosa. Con Pd riscontri informali”.

La senatrice a InBlu Radio: “Ho incontrato la Finocchiaro. Tutti vogliamo la cittadinanza ma non basta nascere in Italia”

Roma, 05 ottobre 2017 – “Sulle nostre proposte abbiamo ricevuto informalmente dei riscontri. Ieri ho parlato con il ministro Anna Finocchiaro, donna di grande sensibilità e capacità. Ci siamo guardate, ci siamo dette due parole e abbiamo capito che se ci daranno la possibilità di andare un minimo avanti e non fare tristi battaglie elettorali ce la possiamo fare. Sono molto fiduciosa”. Lo ha detto la senatrice di Alternativa Popolare, Simona Vicari, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche italiane della Cei, in merito all’approvazione della legge sullo ‘ius soli’.

“Noi non siamo contro nessuno – ha aggiunto la Vicari – Lo sciopero della fame ? È più utile dialogare nel merito. Tutti quanti noi vogliamo la cittadinanza per queste persone, il problema è il come raggiungerla. Non basta essere nati in Italia. Prendere la cittadinanza italiana per il solo fatto di nascere in questo Paese mi sembra poco e non rispettoso nei confronti degli italiani. Vuoi la cittadinanza ? Ti deve integrare con la scuola, con lo sport”.