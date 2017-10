Il Parlamento catalano si riunirà martedì per approvare la dichiarazione di indipendenza sfidando lo stop di Madrid BUONA LA PRIMA, Venerdì 6 ottobre 2017 ALLE 18.13

Il Parlamento catalano sfida l’Alta Corte: si riunirà martedì

Il Parlamento catalano si riunirà martedì per approvare la dichiarazione di indipendenza sfidando lo stop di Madrid. Lo hanno annunciato funzionari della Catalogna. La Corte Costituzionale aveva sospeso la sessione plenaria del Parlamento catalano in programma lunedì dopo l’esito del referendum per l’indipendenza. Indagato per sedizione il capo dei Mossos, la polizia catalana; Eduardo Rubio, corrispondente dall’Italia di Cataluna radio, la radio pubblica catalana