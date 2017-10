++Ilva, card. Bagnasco: “Continuare allo strenuo via dialogo e mediazione”++

L’arcivescovo di Genova a InBlu Radio: “Situazione preoccupante. Vicinanza e incoraggiamento ai lavoratori”

Roma, 06 ottobre 2017. “È necessario il più possibile continuare allo strenuo la via del dialogo e della mediazione”. Lo ha detto l’Arcivescovo di Genova, il card. Angelo Bagnasco, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche italiane della Cei, commentando il piano dell’Ilva che prevede circa 4 mila esuberi e la conseguente reazione negativa dei sindacati.

Ai lavoratori dell’Ilva che in questo momento stanno vivendo e seguendo la vicenda con preoccupazione, ha aggiunto il card. Bagnasco, “desidero esprimere vicinanza e incoraggiamento affinché possano avere una sicurezza sufficiente. Tutti devono cercare di non chiudere le vie della comunicazione e continuare il dialogo, cercando di trovare, se esistono, vie alternative almeno provvisorie, in attesa che l’azienda possa riprendere un ritmo tale da ampliare nuovamente l’organico”.

“Rinnovo la grande preoccupazione – ha concluso il card. Bagnasco – a queste persone e le loro famiglie che rischiano di uscire dall’Ilva. Una situazione molto preoccupante per Genova che va ad aggiungersi ad altre situazioni pregresse. Incoraggio tutti quanti, l’Ilva come le altre imprese, a riprendere il loro lavoro e magari un domani poter allargare la base dei dipendenti e dei lavoratori”.

intervista di Marino Galdiero