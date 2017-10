Una nuova settimana con InBlu

News, commenti, storie, nei radiogiornali in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì ad ogni ora dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 7 alle 12 e alle 18. Sicuramente ci confronteremo con il durissimo scontro tra Madrid e Barcellona per il contestato referendum sull’indipendenza della regione; fra gli altri temi di politica estera non mancheranno le reazioni all’intenzione annunciata dal presidente americano Trump di rivedere gli accordi nucleari con l’Iran, dopo il premio Nobel per la pace assegnato ad ICAN, la campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari. Fra i temi di politica interna attenzione alla legge di bilancio le cui scadenze si avvicinano, dopo l’approvazione alle modifiche al Documento economico e finanziario. Infine il destino della legge sullo “ius soli” che ha mobilitato gente comune, politici, uomini della società civile e della cultura per la sua approvazione in questa legislatura. Insegnanti, studenti e genitori hanno indetto per venerdì 13 una mobilitazione generale. La cronaca e lo sport ci offriranno altri temi da raccontare e commentare. (Inblu Notizie, dal lunedì al sabato, ogni ora dalle 7 alle 19. Sabato pomeriggio, solo edizione delle 18)

Ecclesia

Le tensioni in Catalogna, il dramma dei migranti, l’impegno per i poveri in ogni parte del mondo, dal Centrafrica all’Iraq: tutte vicende di attualità in cui è intrecciata la vita della Chiesa e che trovano spazio in Ecclesia, settimanale di informazione religiosa di inBlu. Con un’attenzione particolare alle parole del Papa che domenica pregherà l’Angelus in piazza San Pietro, mentre giovedì, all’indomani della giornata dell’udienza generale, celebrerà una messa nei cento anni della istituzione della Congregazione delle Chiese orientali. Microfoni aperti anche ai protagonisti del Festival della Missione, in agenda a Brescia dal 12 al 15 ottobre, che inBlu seguirà con Giorgia Bresciani (Ecclesia, dal lunedì al sabato, dalle 13.12 alle 13.30)

Lo Sport

Riflettori puntati sulla Nazionale. Ascolteremo le parole di Ventura dopo la sfida contro la Macedonia con il commento del giornalista sportivo Stefano Rissetto. Dalla Turchia la Nazionale di calcio Amputati impegnata nel campionato europeo. Con noi da Istanbul l’allenatore degli azzurri Renzo Vergnani. Faremo un punto sul Barcellona calcio in questo giorni convulsi con Symon Buda responsabile in Italia della scuola calcio del club catalano. Con noi anche il nuovo campione del mondo di Tiro al Volo Daniele Resca. Andremo anche a curiosare alla tre giorni di Volare oltre i limiti con la Nazionale di Volley Femminile Sorde. Infine sul palco del Teatro Carcano di Milano con Federico Buffa per “A Night in Kinshasa” il racconto dell’epico incontro di pugilato tra Muhammad Ali e George Foreman (Buongiorno inBlu – Lo Sport, sabato 7 ottobre, dalle 7.05 alle 9)

Buongiorno InBlu e Piazza InBlu

Nei due programmi – curati e condotti da Chiara Placenti – sempre in primo piano i principali fatti della cronaca italiana ed internazionale, raccontati ed analizzati insieme ad esperti e protagonisti delle diverse vicende. Introdotti da un’ampia pagina di rassegna stampa, per illustrare agli ascoltatori quali temi e quali notizie mettano ogni giorno in risalto i quotidiani (Buongiorno InBlu, da lunedì a venerdì, dalle 7.05 alle 9. Piazza InBlu, da martedì a venerdì, dalle 9.05 alle 10)

Pomeriggio InBlu

L’anniversario della scoperta dell’America, le curiosità più incredibili di Milano, i dischi che hanno fatto la storia – come St. Pepper’s Lonely Heart Club Band dei Beatles. Sono solo alcuni dei temi che troveranno spazio nel Pomeriggio inBlu condotto da Marco Parce e Raffaella Frullone dal martedì a venerdì e da Ugo Scali il lunedì. Perno del programma sarà come sempre l’attualità – occhi puntati su quanto succede in Catalogna, ma anche su Ryanair che torna a far parlare di sé. Il tutto accompagnato da una accurata selezione musicale. (Pomeriggio InBlu, dal lunedì al sabato, dalle 15.05 alle 17)

Atlante

Il dramma dei Rohingya al centro della puntata di Atlante in onda domenica 8 ottobre. La minoranza musulmana del Myanmar, mai riconosciuta dalle autorità birmane e vittima di ripetuti pogrom, è protagonista di un nuovo esodo verso il vicino Bangladesh. Al microfono di Giorgia Bresciani, il giornalista e saggista Emanuele Giordana, fondatore di Lettera 22, tra maggiori conoscitori della questione “Rohingya” e autore, tra l’altro, del volume “A Oriente del Califfo” (Atlante, domenica 8 ottobre, dalle 12.20 alle 12.30)

Il portone di bronzo

E’ il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, ad inaugurare la seconda stagione del Portone di Bronzo. Nei venti minuti della trasmissione in onda tutte le domeniche alle 19.00 il porporato offre uno spaccato della situazione nel paese mediorientale lacerato da un sanguinoso conflitto in atto dal 2011 per poi soffermarsi sulla sua esperienza di diplomatico al servizio della Santa Sede. Nella lunga intervista rilasciata a Rita Salerno, il nunzio racconta anche un episodio inedito avvenuto all’inizio della guerra in Siria quando un colpo di mortaio danneggiò il tetto della nunziatura (Il portone di bronzo, domenica 8 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 19.20)

Un’opera in tre minuti

L’Habanera, il Toreador, la marcia di toreri. Melodie tra le più famose della storia dell’opera lirica. Tutte nel capolavoro di Georges Bizet, Carmen. Una musica che evoca il mondo colorato e folkloristico della Spagna delle corride, ma che si tinge subito di tragedia. Perché la storia tra la zingara e il sergente Don José finirà nel sangue. Riparte dal melodramma di Bizet andato in scena a Parigi il 3 marzo 1875 la rubrica Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini. Carmen è il titolo al centro della puntata in onda (Un’opera in tre minuti, sabato 7 ottobre alle 9.03 e alle 17.03)

Mattinata InBlu Weekend

Nel programma condotto da Marta Squicciarini, sabato 7 ottobre, ci collegheremo con Roberta Foresi di Radio Nuova, Macerata, per parlare di “Overtime Festival” e di altri eventi in programma nel fine settimana. Quindi intervisteremo Massimo Priviero che – dopo l’uscita del suo nuovo album – ritornerà il 15 ottobre all’Alcatraz di Milano. Ascolteremo, inoltre, Paolo Caiazzo, direttore artistico del “Premio Massimo Troisi”, San Giorgio Acremano (Mattinata InBlu Weekend, ogni sabato, dalle 10.06 alle 12)

La biblioteca di Gerusalemme

Il programma di Sergio Valzania storico e scrittore dedicato alla presentazione delle novità e delle riproposizioni delle novità e delle riproposizioni editoriali attinenti ai temi della spiritualità, intesa nelle sue forme più diverse (La biblioteca di Gerusalemme, sabato 7 ottobre, dalle 12.36 alle 13).

Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end

Condotto da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino ripropone le tematiche della striscia quotidiana con approfondimenti tematici e scelta di brani musicali (Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end, sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre dalle 13.36 alle 14)

Tana Libera Tutti

Luca e Antonio hanno rispettivamente 9 e 11 anni. Si sono conosciuti in ospedale giocando a biliardino, noi li conosceremo durante una lunghissima partita a Monopoli. Tra un passaggio dal via e una compravendita di strade, scopriremo le loro paure, i loro sogni e una passione che li unisce: Youtube (Tana libera Tutti, sabato 7 ottobre dalle 14.36 alle 15.00)

Pomeriggio inBlu week end

Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e viaggi virtuali in località italiane alla scoperta di bellezze naturali, mostre, concerti, e/o avvenimenti culturali raccontate dai protagonisti. Nella prima puntata, condotta da Corrado Garegnani, conosceremo, attraverso il contributo di Silvano Parini, la Valle Trompia, operando quindi un approfondimento, con Gianni Mozzoni, sulle diverse attività che il territorio offre in tema di tempo libero, quali itinerari MTB ed escursionismo (Pomeriggio in Blu week end, sabato 7 ottobre, dalle 15.06 alle 17.03)

Radio Libera Tutti

Il primo ospite della seconda stagione di Radio Libera Tutti è Arturo Mariani, ragazzo di 24 anni nato con una gamba sola. Arturo risponderà alle domande di Valentina, Valerio, Francesca, Agata e Valerie, i ragazzi dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Un confronto schietto, senza filtri, sulle difficoltà della vita e sulla forza che ognuno di noi mette in campo per superarle (Radio Libera Tutti, sabato 7 ottobre, dalle 17.06 alle 18.00)

La musica è ribelle

La musica è ribelle, il nuovo programma di Eugenio Finardi, racconta 40 anni di musica con sentimenti ed emozioni che si incrociano e si ritrovano nei vari generi musicali. Nella prima puntata, Eugenio Finardi ripercorre la sua storia musicale. Muovendo da “Beast of Burden” dei The Rolling Stones, all’approfondimento del blues , espressione musicale di intere culture, per approdare sino a Domenico Scarlatti (“Sonata in E major, K.380”), lontano dai precedenti, ma in verità profondamente rock. Tra i protagonisti della prima puntata figurano anche James Taylor (“Frozen Man”) e Peter Gabriel (“In Your Eyes”) con la sua capacità di porsi al servizio di “cause giuste”, al servizio dei deboli della terra. Nella seconda puntata Eugenio Finardi celebra, invece, un particolare tipo di voce femminile, quella che “muove l’anima”. Sono voci che cantano storie di sopravvivenza, di vite difficili, sono le straordinarie voci, per esempio, di Joan Osborne, Billie Holiday e Amália Rodrigues, Amy Winehouse. Il canto, quindi, come espressione della sofferenza, anche estrema, quale può essere la perdita di un figlio, con il trascendente “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi (La musica è ribelle, sabato 7 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 19.45 e domenica 8 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 18.45)

Soul

Nel programma di Monica Mondo, ospiti della settimana: Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo e Padre Daniele Moschetti (Soul, sabato 7 ottobre dalle 20.30 alle 21.00 e domenica 8 ottobre, dalle 19.30 alle 20.00)

C’è sempre una canzone-live

Un viaggio attraverso la musica con Marco Guazzone cantautore e musicista e l’esecuzione di brani live con l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag e jam session con ospiti (C’è sempre una canzone-live, sabato 7 ottobre, dalle 21 alle 22)

A tempo di musica

Appuntamento con la musica internazionale, tematico ed evocativo, on scelte musicali raffinate alla scoperta dei diversi generi musicali, condotto da Paolo Prato (A tempo di musica, sabato 7 ottobre, dalle 22.03 alle 23)

Pensieri e Parole

Ritorna per la seconda stagione “Pensieri e Parole”, il programma letterario di e con Laura Valente. Anche quest’anno la formula sarà quella di coniugare i grandi autori della letteratura, la loro vita e le loro opere, con i giovani autori emergenti ai quali verrà dato spazio nel momento delle interviste. Protagonista della prima puntata è Albert Camus, Premio Nobel per la letteratura nel 1957, che con i suoi romanzi ha saputo dissertare con implacabile lucidità sulla coscienza umana e sull’ineluttabilità del destino. Ne ripercorreremo vita e opere, in particolare parleremo de “Lo straniero”, romanzo pubblicato in Francia nel 1942. Per il momento dell’attualità, la dott. ssa Maria Teresa Cascino ci racconterà cosa è successo al “Women’s Fiction Festival”, festival internazionale di narrativa femminile, svoltosi a Matera i giorni scorsi. Un interessante incontro con la studiosa e ricercatrice Laura Franco ci introdurrà, invece, ai misteri delle agiografie bizantine. È appena stato pubblicato, infatti, per le Ed. Se, “Cinque sante bizantine”, la traduzione di antichi testi in cui si narrano le stravaganti vite di queste cinque donne e il loro difficile percorso verso la santità (Pensieri e Parole, domenica 8 ottobre, dalle 12.30 alle 13.30)

Father and Son

Tutti noi abbiamo dei “guilty pleasures”, dei piacevoli “colpevoli”, delle cose che ci piacciono ma un po’ ci vergogniamo di dichiararlo. Questa quarta puntata è, sempre all’interno del dialogo generazionale che è il “cuore” di questo programma, il momento di dichiarare, anzi di confessare tutti i nostri scheletri nell’armadio. E può uscire fuori tutto.. si parte da “Balla” (di Umberto Balsamo), ma perchè se lui scioglie le trecce i cavalli corrono? E dove vanno? E poi, qui la “colpa” è del figlio, Giovanni Masobello, “Ti appartengo” di Ambra Angiolini. A questo punto si può solo degenerare, si va da “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo a “Patrizia” di Tony Tammaro a “Esatto”! di Francesco Salvi a “Elle” di Vincenzo Spampinato fino a “Ma quale idea” di Pino D’Angiò (Father and Son, domenica 8 ottobre, dalle 14.30 alle 15.10)

Un libro in tre minuti

Nella rubrica Un libro in tre minuti, a cura di Piero Dorfles, si racconta nella puntata di questa settimana, “Le Donne di Messina” di Elio Vittorini (Un libro in tre minuti, lunedì 9 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

La rete in tre minuti

Nella rubrica di Paolo Attivissimo si racconta la rete internet (La rete in tre minuti, martedì 10 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Un quadro in tre minuti

Nella rubrica di Flavio Caroli, si racconta nella puntata di questa settimana, Leonardo (Un quadro in tre minuti, mercoledì 11 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Fake news

Nella rubrica di Paolo Attivissimo si approfondiscono le cosìddette “fake news” (Fake news, giovedì 12 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Il cinema in tre minuti

Nella rubrica a cura di Fabio Falzone si racconta il film della settimana (Il cinema in tre minuti, venerdì 13 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Mattinata InBlu

Sono le storie le vere protagoniste della settimana di Mattinata InBlu. Lunedì 9 ottobre conosceremo Michela Ciarpi, giovane italiana che ha inventato un deambulatore per anziani di ultima generazione, mentre Flavio Pagano ci racconterà la storia vera di un’anziana madre che si sta ammalando di Alzheimer e che, prima della fine, cerca di trasmettere ai propri cari “il segreto della vita”. Sarà la musica la protagonista del martedì, con classifiche e concerti a cura di Max Occhiato, mentre le riflessioni sono affidate a Suor Roberta Vinerba. Tanti i libri nel menù di mercoledì 11: Francesco Riva ci racconterà la sua storia dislessico attraverso “Il pesce che scese dall’albero” (Sperling & Kupfer); Andrea Caschetto, conosciuto come “Ambasciatore del sorriso” ci racconterà il suo “Come se io fossi te” (Chiarelettere); infine con Simona Ercolani parleremo de “I ragazzi del Bambino Gesù” (Rizzoli). Giovedì 12, Valeria Belleudi ci racconterà cosa significa interpretare Alex nel musical “Flashdance”, mentre venerdì 13 Leonardo Rebonato ci racconterà tutto su “Hostaria” il festival del vino in programma a Verona (Mattinata InBlu, dal lunedì al venerdì dalle 10.06 alle 12.00)

Cosa c’è di buono

Nel programma condotto da Lucia Schillaci, lunedì 9 ottobre intervisteremo Silvio Seno, co-responsabile della Settimana del Pianeta Terra e professore ordinario di geologia strutturale presso l’Università degli Studi di Pavia. Giovedì 12 ottobre, invece, intervisteremo Roberto Codazzi – attualmente in Repubblica Domenicana – per conoscere l’ associazione ColoreEsperanza. Per quanto concerne i collegamenti con le radio del circuito, Vercelli, Fasano, Chiavari, Brescia e Trento saranno le località con le quali ci collegheremo (Cosa c’è di buono, dal lunedì al venerdì, dalle 12.05 alle 14.30)

Dio li fa e poi li accoppia

La striscia quotidiana dedicata alla natura e agli animali condotta da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino. Curiosità relative al mondo dei quattro zampe e storie d’amicizia, talvolta incredibili, che legano l’uomo agli animali (Dio li fa e poi li accoppia, dal lunedì al venerdì dalle 12.33 alle 12.36)

C’è sempre una canzone

Nel programma di Paola de Simone, tutti i grandi eventi di cronaca e cultura celebrati da una propria colonna sonora. Lunedì 9 ottobre la puntata sarà dedicata a Dario Fo e il Nobel conquistato 20 anni fa. Venerdì 13 ottobre, per la serie i dischi che hanno fatto la storia protagonista della puntata: “St. Pepper’s Lonely Heart Club Band” (C’è sempre una canzone, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.00)

Storie di note

Un programma-racconto di Gianni De Berardinis, fatto di storie musicali che si legano tra di loro e descrivono un momento storico, un’emozione, uno stato d’animo da cui provengono. Ogni canzone in scaletta darà lo spunto per entrare in un aneddoto, conoscere un produttore, un musicista che vi ha suonato. La formula racconto di musica aiuta l’ascoltatore a scoprire bellezze nascoste, magari dichiarate velocemente ed amplifica il valore della composizione e la qualità dell’artista che le ha create (Storie di note, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.36 alle 19.30)

“What’s on”

Lettura e approfondimento delle pagine di cultura e spettacoli di quotidiani cartacei e on line e siti vari con eventuali interviste a giornalisti e/o protagonisti con Carlo Magistretti (“What’s on”, dal lunedì al venerdì, dalle 19.36 alle 20.30)

Tg e non solo

La prima settimana di Tg e non solo, il programma condotto da Francesca Lozito, inizia con un viaggio nel mondo delle tendenze della rete. Lunedì ci chiederemo che cosa è un hashtag e come si usa. Avremo infatti bisogno della nostra cassetta degli attrezzi per esplorare ogni giorno assieme, a partire dalle 20.36, quel che accade in Europa e non solo. Tra gli ospiti della settimana Alessandro Speciale di Bloomberg da Francoforte e Naomy O’Leary di Politico, da Amsterdam. Alle 20.45 Tg e non solo si collega ogni giorno con Tgtg di Tv2000 (Tg e non solo, dal lunedì al venerdì dalle 20.36 alle 21.15).

Cosa succede in città?

Il programma condotto da Ida Guglielmotti punta ad informare il pubblico su alcuni significativi appuntamenti di carattere culturale in cartellone nelle varie regioni italiane. Tra i protagonisti della settimana, Cesare Picco, artista, per la mostra “Blind Date” a Milano e Enrico Luttman, autore di “Segreti di famiglia”, al teatro Vittoria di Roma (Cosa succede in città?, dal lunedì al venerdì, dalle 21.15 alle 23.00)