Diritti negati – Più di 2 bambini ogni giorno, in Italia, sono vittime di violenza sessuale BUONA LA PRIMA, Martedì 10 Ottobre ALLE 18.13

Martedì 10 ottobre, a Buona la Prima

La prima pagina de Il Sole 24 Ore; Mauro Meazza caporedattore centrale

La prima pagina de Il Mattino di Napoli; Francesco De Core, caporedattore centrale

Diritti negati – Più di 2 bambini ogni giorno, in Italia, sono vittime di violenza sessuale. Parliamo di oltre 950 minori in un anno che nel nostro Paese sono costretti a subire questo orribile abuso. E nell’ultimo anno il numero totale dei minori vittime di reato – 5.383, mai stato così alto da un decennio a questa parte – ha registrato un +6% rispetto al 2015. Sono questi i dati sui minori vittime di reato nel 2016 elaborati per il nuovo Dossier della Campagna Indifesa di Terre des Hommes. Le bambine sono l’83% delle vittime di violenze sessuali aggravate. Colpisce il dato degli omicidi volontari: più che raddoppiati in un anno (da 13 a 21 minori vittime) il 62% era una bambina o adolescente. Avvenimenti tragici che il più delle volte si inseriscono nella drammatica sequela dei femminicidi; Raffaele Salinari, presidente Terre des Hommes Italia e Elisabetta Mancini, direzione centrale anticrimine, Polizia di Stato