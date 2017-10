Piazza InBlu, guardiamo al futuro della Spagna. Poi rientriamo in Italia per seguire l’iter della nuova legge lettorale

Piazza InBlu, guardiamo al futuro della Spagna. Poi rientriamo in Italia per seguire l’iter della nuova legge lettorale

Piazza InBlu, guardiamo al futuro della Spagna. Poi rientriamo in Italia per seguire l’iter della nuova legge lettorale

L’11 ottobre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, guarderemo al futuro della Spagna dopo le dichiarazioni del Presidente Catalano Puigdemont. Rientreremo in Italia per una riflessione sull’incandescente iter parlamentare della Legge elettorale, ma ci sposteremo anche a Foggia per la manifestazione pacifica di un gruppo di lavoratori stranieri nella Cattedrale

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152