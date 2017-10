Tg e non solo. Tutto quello che non sapete sugli hashtag

Nella prima puntata di Tg e non solo, #Hashtag10 Federico Badaloni, responsabile dell’area di Architettura dell’informazione e della divisione digitale di Gedi (gruppo Espresso) ci ha parlato di come quel simbolino che inizialmente era stato pensato per distinguere i canali di discussione è diventato così importante per l’informazione. Eccolo nell’intervista con la conduttrice Francesca Lozito