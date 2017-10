Catalogna al bivio – Il premier spagnolo Rajoy chiede al presidente catalano Puigdemont di fare chiarezza sulla conferma della dichiarazione d’indipendenza e sulla sua entrata in vigore BUONA LA PRIMA, Mercoledì 11 Ottobre ALLE 18.13

Catalogna al bivio – Il premier spagnolo Rajoy chiede al presidente catalano Puigdemont di fare chiarezza sulla conferma della dichiarazione d’indipendenza e sulla sua entrata in vigore. E’ il primo passo istituzionale verso l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione che cancella l’autonomia della Catalogna. Con l’appoggio del Psoe e di Ciudadanos. La macchina dello Stato spagnolo si è messa in moto immediatamente per rispondere alla sfida – a metà, ma considerata comunque inaccettabile – della leadership catalana. “Vogliamo offrire certezze ai cittadini spagnoli e catalani – ha affermato Rajoy – per evitare la confusione generale. La risposta del presidente della Generalità determinerà le decisioni che il governo prenderà nei prossimi giorni”, Eduardo Rubio, corrispondente di Cataluna radio, la radio pubblica catalana