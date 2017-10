Le interviste di Mattinata InBlu. Una mattinata di storie, libri ed emozioni – Podcast del 11/10/2017

Una mattinata di storie, libri ed emozioni

La storia di Francesco Riva, attore, scrittore e dislessico felice. Il viaggio che Andrea Caschetto, ambasciatore del sorriso, ha fatto in Argentina con una sedia a rotelle per realizzare il sogno di Azzurra. Le storie di malattia, sogni, amore e vita dei I ragazzi del Bambino Gesù. Tre libri emozionanti per un’unica Mattinata InBlu.

La storia di un dislessico felice

“Se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido”. Inizia così “Il pesce che scese dall’albero”, il libro in cui Francesco Riva, 24 anni, racconta la sua storia di dislessico felice. Francesco ha raccontato la sua storia a Max Occhiato e Daniela Lami in Mattinata InBlu

Memoria zero, emozioni a mille

Andrea Caschetto è il ragazzo senza memoria. A 15 anni, dopo un delicato intervento chirurgico, ha perso la memoria a breve termine e soffre di amnesie. Ma ha trovato un suo modo per ricordare: emozionarsi. Al ritorno di un viaggio in Africa si è accorto che soltanto un’emozione associata ad un’immagine possedeva la forza di imprimersi nella sua mente. Nominato dall’Onu “Ambasciatore del sorriso”, ha raccontato ai microfoni di Mattinata inBlu il suo nuovo libro “Come se io fossi te” (Chiarelettere)

Simona Ercolani e “i ragazzi del Bambino Gesù”

Un libro per vincere il tabù della malattia e infondere coraggio. Ecco in sintesi cosa è “I Ragazzi del Bambino Gesù” (Rizzoli). Simona Ercolani che, in ospedale ha realizzato la docu-fiction andata in onda qualche mese fa, ha raccontato a Daniela Lami e Max Occhiato i momenti più emozionanti di questa esperienza a contatto con i malati e le loro famiglie.

0 0 0 0