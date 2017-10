Peter Cincotti ospite di Pomeriggio InBlu. Ascolta l’intervista

Peter Cincotti è un ragazzo di origini italiane, pianista e songwriter newyorkese che pubblicherà il 13 ottobre prossimo il suon quindo disco in studio, Long Way From Home, realizzato per la prima volta in completa autonomia anche grazie al sostegno del crowdfunding. Si racconta nel Pomeriggio InBlu tra l’amore per la cucina e quello per la musica, in attesa di rivederlo in italia per 5 date il prossimo Dicembre. Ascolta l’intervista integrale