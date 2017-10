Tg e non solo. #Border

Questo hashtag ha una connotazione versatile in questi giorni: dalla Catalogna di strettissima attualità, ai confini più generici della nuova Europa, al muro di Trump, fino al Border tra Irlanda e Nord Irlanda su cui sono emersi in questi giorni dei documenti riservati che farebbero emergere l’impossibilità di ergere un muro a livello commerciale. A Tg e non solo è intervenuta Naomi O’Leary, irlandese e cittadina del mondo, giornalista che scrive per numerose testate tra cui Politico e Time, autrice del podcast Irish Passports.