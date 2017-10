Giornata decisiva per il Rosatellum bis. Il programma marcia verso il voto finale sulla legge, che, a meno di sorprese, ci sarà stasera BUONA LA PRIMA, Giovedì 12 ottobre ALLE 18.13

Giovedì 12 ottobre, a Buona La Prima

Le notizie in primo piano di Askanews; Alessandro Amati, vicedirettore

La prima pagina de La Nazione – Umbria; Roberto Conticelli, caporedattore

Giuseppe Caporaso in studio per Attenti al Lupo, alle 19 su TV2000

Legge elettorale – Rosatellum alla prova del voto segreto finale, dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia con 309 sì

Intervista a Dino Martirano, giornalista parlamentare del Corriere della Sera

Giornata decisiva per il Rosatellum bis. Il programma marcia verso il voto finale sulla legge, che, a meno di sorprese, ci sarà stasera. La Camera ha votato la terza fiducia chiesta dal governo, quella che riguarda l’articolo 3 (contiene le regole per la determinazione dei collegi elettorali): 309 favorevoli, 87 contrari, 6 astenuti. Dal primo pomeriggio la discussione degli ultimi due articoli della legge, sui quali il governo non ha messo la fiducia, i partiti contrari – M5s, sinistra e Fratelli d’Italia – hanno circa sei ore a disposizione da utilizzare, poi si passerà alla votazione finale sulla legge. Con possibile assalto dei franchi tiratori, visto che ci sono scontenti anche nel Pd e in FI. Di fronte a Montecitorio intanto i 5 stelle continuano la mobilitazione di piazza; Dino Martirano, giornalista parlamentare del Corriere della Sera