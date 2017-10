Loris Bertocco: Troppo solo, ha scelto di recarsi in una clinica svizzera che assicura il suicidio assistito

Loris Bertocco, da tempo affetto da una grave disabilità, ha scelto di recarsi in Svizzera in una clinica che assicura il suicidio assistita. Una decisione estrema, le cui motivazioni l’uomo ha affidato ad una lunga lettera da cui emerge come elemento decisivo sia stato il sentirsi abbandonato. Il servizio di Alessandra Giacomucci.