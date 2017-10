Papa Francesco: “Odio e guerra minano la pacifica convivenza in Medio Oriente”

Odio e guerra minano la pacifica convivenza in Medio Oriente: è quanto si legge nel messaggio di Papa Francesco per il centenario della fondazione del Pontificio Istituto Orientale e della Congregazione per le Chiese Orientali. Per la ricorrenza il pontefice ha prima visitato l’istituto e poi presieduto la messa a Santa Maria Maggiore. Il servizio è di Rita Salerno