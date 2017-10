Piazza InBlu, oltre ad uno sguardo sul “Rosatellum”, ci concentreremo anche sull’uscita degli USA dall’Unesco

Il 13 ottobre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sulle Legge Elettorale. Ma parleremo anche dell’uscita dall’Unesco degli Stati Uniti, che parlano di atteggiamento “anti-Israeliano”. Poi come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute. In primo piano Neo-Mamme e Neo-Nati. Per intervenire in trasmissione:

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152