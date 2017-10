Cosa succede in città. Con Nicola Ciancio parliamo di “Rompiamo le righe!”. Podcast del 13 ottobre 2017

Con Nicola Ciancio, dell’Associazione Non Riservato, partner della Fondazione Cariplo, organizzatrice dell’evento, si parlerà di “Rompiamo le righe!”, la grande festa popolare che sabato 14 ottobre inaugurerà, al quartiere Adriano di Milano, il ricco ciclo di manifestazioni in programma per “La Città Intorno”