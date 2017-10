#Obergrenze, il tetto dei rifugiati in Germania

#Obergrenze, il tetto dei rifugiati in Germania Tg e non solo, venerdì 13 ottobre, ALLE 20.36

Ultima puntata della settimana per Tg e non solo dedicata alle migrazioni.

Edoardo Toniolatti, autore della Newsletter Noch 4 Jahre (Altri 4 anni), un’interessante punto di vista sul Paese che più determina le nostre scelte e di cui conosciamo poco. A Tg e non solo ha spiegato come la decisione sul numero di rifugiati da far entrare nel Paese stia determinando la formazione del prossimo governo

Fino alle 21.15 diamo assieme uno sguardo ai trending topic sui temi della giornata