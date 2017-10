Stati Uniti e Israele via dall’Unesco: la notizia era nell’aria da tempo

Stati Uniti e Israele via dall’Unesco, l’Agenzia Onu della cultura. La notizia era nell’aria da tempo in conseguenza delle frizioni e polemiche recenti e probabilmente non è l’unico strappo a cui assisteremo. Lo ha detto al Buongiorno InBlu Umberto de Giovannangeli giornalista esperto di Medioriente