Una nuova settimana con InBlu, dal 14 al 20 ottobre

Nei radiogiornali tutte le informazioni sui principali fatti di politica, esteri, cronaca, e le buone notizia. Ci occuperemo sicuramente del braccio di ferro tra Catalogna e Spagna, visto l’ultimatum lanciato mercoledì 11 dal premier Rajoy dal congresso in cui ha chiesto una risposta chiara sull’indipendenza della catalogna che il presidente Puidgemont ha congelato nel suo discorso definito bizantino da diversi analisti. Fra i temi di politica interna attenzione alla legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum che vede d’accordo il Pd, Forza Italia la Lega e Alternativa popolare e le forti contestazioni del Movimento 5 stelle e della sinistra. Sulla spinosa questione si esprimerà al Senato anche l’ex presidente Giorgio Napolitano, come da lui stesso annunciato. Da non dimenticare la legge di bilancio dopo l’approvazione del def e del decreto fiscale da parte del governo Infine seguiremo a Ischia il G7 dei ministri degli interni che affronterà fra l’altro anche il tema dei migranti. attesi anche i risultati del voto in Austria. La cronaca e lo sport ci offriranno altri temi e storie da raccontare, commentare, approfondire (Inblu Notizie, dal lunedì al sabato, ogni ora dalle 7 alle 19. Sabato pomeriggio, solo edizione delle 18)

Ecclesia

All’indomani della celebrazione eucaristica durante la quale il Papa proclamerà nuovi Santi (in diretta su inBlu a partire dalle ore 10) Francesco si recherà alla Fao per la Giornata mondiale dell’alimentazione. Di questo si parlerà negli spazi informativi di inBlu, in particolare in Ecclesia dove troveranno voce anche i temi del Festival della Missione, in programma a Brescia fino a domenica e da dove Giorgia Bresciani rilancerà storie, interviste, approfondimenti. Mercoledì 18, poi, in primo piano l’intervista che Papa Francesco ha concesso a Tv2000 per il programma “Padre Nostro” condotto e curato da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, che andrà in onda a partire dal 25 ottobre alle ore 21.05 (Ecclesia, dal lunedì al sabato, dalle 13.12 alle 13.30)

Lo Sport

Riflettori puntati sul campionato dopo la pausa per le partite della Nazionale. Giocheremo in anticipo il derby Inter-Milan con le vecchie glorie Luisito Suarez pallone d’oro neroazzurro e il centrocampista rossonero con il vizio del gol Giovanni Lodetti. Per “le voci dello stadio” la parola a Mirko Mengozzi speaker dell’Inter padrona di casa domenica sera a San Siro. Con il presidente del Comitato Paralimpico italiano Luca Pancalli andremo a Genova ai Giochi Europei paralimpici giovanili. Con gli atleti scudettati racconteremo la favola della Spes di Mestre Campione d’Italia di Ginnastica artistica maschile. In scaletta anche gli organizzatori della Adige Marathon di canoa e cayak. Spazio infine alle interviste dagli Open di Golf e alle ultime notizie sulla Moto Gp in Giappone (Buongiorno inBlu – Lo Sport, sabato 7 ottobre, dalle 7.05 alle 9)

Buongiorno InBlu e Piazza InBlu

Nei due programmi – curati e condotti da Chiara Placenti – sempre in primo piano i principali fatti della cronaca italiana ed internazionale, raccontati ed analizzati insieme ad esperti e protagonisti delle diverse vicende. Introdotti da un’ampia pagina di rassegna stampa, per illustrare agli ascoltatori quali temi e quali notizie mettano ogni giorno in risalto i quotidiani (Buongiorno InBlu, da lunedì a venerdì, dalle 7.05 alle 9. Piazza InBlu, da martedì a venerdì, dalle 9.05 alle 10)

Pomeriggio InBlu

Il 20 ottobre Marco Parce e Raffaella Frullone ospiteranno Giovanni Allevi che torna a calcare i palcoscenici di tutta Italia con una nuova grande tournée di pianoforte e archi dal titolo “Equilibrium Tour”. Nel Pomeriggio InBlu, come sempre, si terrà poi l’occhio puntato sull’attualità nazionale e internazionale accompagnata dalla selezione musicale di InBlu (Pomeriggio InBlu, dal lunedì al sabato, dalle 15.05 alle 17)

Atlante

Si parla di Kenya in Atlante, il Paese africano alle prese con una delicata transizione elettorale. Nella trasmissione in onda la domenica dalle 12.20 alle 12.30 l’analisi di Enrico Casale, giornalista di Africa Rivista e la testimonianza del missionario comboniano a Nairobi padre Renato Kizito Sesana (Atlante, domenica 15 ottobre, dalle 12.20 alle 12.30)

Il portone di bronzo

Domenica 15 ottobre Papa Francesco presiede la messa di canonizzazione di alcuni beati tra cui Angelo da Acri e il Portone di Bronzo ne racconterà la vita e l’opera oltre al miracolo che lo ha condotto agli onori degli altari, grazie a padre Carlo Calloni, postulatore di questo frate cappuccino conosciuto per il suo amore per i poveri. Sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino altre figure trattate da padre Calloni nel suo ruolo di postulatore generale dell’ordine dei frati minori cappuccini (Il portone di bronzo, domenica 15 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 19.20)

Un’opera in tre minuti

Nella rubrica di Pierachille Dolfini si racconta un’opera lirica (Un’opera in tre minuti, sabato 14 ottobre alle 9.03 e alle 17.03)

Mattinata InBlu Weekend

Nel programma condotto da Marta Squicciarini, sabato 14 ottobre, ci collegheremo con Anna Maria Pellegrini di Radio Amicizia, Conversano, per parlare delle sagre della stagione autunnale nel territorio pugliese. Inoltre, intervisteremo Davide Lorenzo Palla per “Tournée da Bar”: la startup culturale che porta Shakespeare nei bar di tutta Italia e Gianfranco Maraniello presidente dell’associazione “AMACI” per la 13esima edizione della Giornata del Contemporaneo (Mattinata InBlu Weekend, ogni sabato, dalle 10.06 alle 12)

La biblioteca di Gerusalemme

Il programma di Sergio Valzania storico e scrittore dedicato alla presentazione delle novità e delle riproposizioni delle novità e delle riproposizioni editoriali attinenti ai temi della spiritualità, intesa nelle sue forme più diverse (La biblioteca di Gerusalemme, sabato 14 ottobre, dalle 12.36 alle 13).

Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end

Condotto da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino, ripropone le tematiche della striscia quotidiana con approfondimenti tematici e scelta di brani musicali. Tra i temi della puntata di questo sabato, “Buonumore o malumore dipendono dagli amici” (Dio li fa e poi li accoppia – Buon week end, sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre, dalle 13.36 alle 14)

Tana Libera Tutti

I piccoli protagonisti di questa settimana sono: Roberta, che ha 10 anni arriva da Vasto e da grande vorrebbe fare l’estetista e Angelo. Lui ha 6 anni, arriva dalla provincia di Avezzano e ama giocare a palla con gli amici. Per lo spazio dedicato ai libri, questa settimana con noi la scrittrice per ragazzi Daniela Palumbo. Il suo ultimo libro è “Noi ragazze senza paura” (Il battello a Vapore) (Tana libera Tutti, sabato 14 ottobre dalle 14.36 alle 15.00)

Pomeriggio inBlu week end

Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e viaggi virtuali in località italiane alla scoperta di bellezze naturali, mostre, concerti, e/o avvenimenti culturali raccontate dai protagonisti. Nella seconda puntata, condotta da Marco Parce, conosceremo la “Fondazione Museo Ettore Guatelli” di Ozzano Taro di Collecchio, Parma, attraverso il contributo di Mario Turci, direttore della realtà museale (Pomeriggio in Blu week end, sabato 14 ottobre, dalle 15.06 alle 17.03)

Radio Libera Tutti

Tutti la conoscono come la regina del fitness. Ma Jill Cooper è anche e soprattutto una donna combattiva, di grande cuore e di grande fede. Sarà lei questa settimana a incontrare i ragazzi ricoverati al Bambino Gesù di Roma. A loro regalerà una bella iniezione di entusiasmo ed autostima, senza tralasciare i racconti della sua esperienza a Pechino Express. (Radio Libera Tutti, sabato 14 ottobre, dalle 17.06 alle 18.00)

La musica è ribelle

La terza puntata de La musica è ribelle, il nuovo programma di Eugenio Finardi è dedicata al genere funk, la cosiddetta “musica da ballo”. Punto di partenza, imprescindibile, “I Got the Feelin’ ” di James Brown. Tra gli altri protagonisti di questa dinamica puntata, troviamo nomi più o meno recenti, Fred Astaire (“Puttin’ On The Ritz”), i Talking Heads (“Blind”), Prince (“Sign O’ The Times”), come pure, Bob Marley and The Wailers (“Get Up, Stand Up”) ed i Black Eyes Peas (“I Gotta Feeling”) (La musica è ribelle, sabato 14 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 19.45)

C’è sempre una canzone-live

Un viaggio attraverso la musica con Marco Guazzone cantautore e musicista e l’esecuzione di brani live con l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag e jam session con ospiti (C’è sempre una canzone-live, sabato 14 ottobre, dalle 21 alle 22)

A tempo di musica

Puntata monografica su Dark Side of the Moon, in occasione del lancio in edicola della collezione completa dei Pink Floyd a prezzi popolari. Un’occasione per tornare su un grande classico del rock, che ha stabilito record di permanenza in classifica risultando a tutt’oggi uno dei più venduti di sempre (A tempo di musica, sabato 14 ottobre, dalle 22.03 alle 23)

Pensieri e Parole

Protagonista della puntata è il poeta spagnolo Federico Garcia Lorca, una delle personalità più importanti del ‘900, che nella sua seppur breve vita, interrotta brutalmente all’età di 38 anni dal regime franchista, ha regalato all’umanità poesie di inestimabile valore.

Per il momento dell’attualità, Laura Valente scoprirà insieme agli ascoltatori qual è la classifica dei libri più venduti di questo periodo.

Infine l’intervista vedrà ospite di Pensieri e Parole, Paola Nicoletti, autrice di “Raccontami il mare che hai dentro”, ed. Pendragon, in cui Paola descrive con amore e voglia di condivisione, la sua esperienza di vita con un figlio autistico (Pensieri e Parole, domenica 8 ottobre, dalle 12.30 alle 13.30)

Father and Son

La musica e il ballo: coppia perfetta. E anche nei balli le generazioni contano. E si differenziano. Allora c’è da una parte il “vecchio” twist, con l’immortale Chubby Checker e il suo scatenato “Let’s twist again”, ma anche il soul italiano di Nino Ferrer e il suo desiderio di avere “La pelle nera” mentre dall’altra parte c’è il languido Seal con “Crazy” e Rick Asteley con “Never gonna give you up”. Si chiudono le danze, per ora, con omaggi agli anni ’80 e ’90 con “Shake your tailfeather” cantata da Ray Charles (nella memorabile scena de I Blues Brothers), “Scatman” di John Scatman e “She drives me crazy” dei Fine young cannibals (Father and Son, domenica 15 ottobre, dalle 14.30 alle 15.10)

InBlu Classica

Protagonista della puntata è la musica pianistica di Robert Schumann, fra le vette del romanticismo. Una registrazione inedita del giovane Nicola Losito, allegata al mensile Amadeus, presenta gli Studi sinfonici op.13 e il celebre Carnevale di Venezia di cui ascolteremo ampi stralci (InBlu Classica, domenica 15 ottobre, dalle ore 21.03 alle ore 22.00)

Un libro in tre minuti

Nella rubrica Un libro in tre minuti, a cura di Piero Dorfles, si racconta nella puntata di questa settimana, “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes (Un libro in tre minuti, lunedì 16 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

La rete in tre minuti

Nella rubrica di Paolo Attivissimo si racconta la rete internet (La rete in tre minuti, martedì 17 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Un quadro in tre minuti

Nella rubrica di Flavio Caroli, si racconta nella puntata di questa settimana, Bellini (Un quadro in tre minuti, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

La rete in tre minuti – Speciale Fake news

Nella rubrica di Paolo Attivissimo si approfondiscono le cosìddette “fake news” (La rete in tre minuti – Speciale Fake news, giovedì 19 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Il cinema in tre minuti

Nella rubrica a cura di Fabio Falzone si racconta il film della settimana (Il cinema in tre minuti, venerdì 20 ottobre, dalle ore 9.03 alle ore 9.06 e dalle ore 17.03 alle ore 17.06)

Mattinata InBlu

Tante storie da raccontare ed ascoltare anche nella nuova settimana di Mattinata inBlu. Lunedì 16 ottobre, Giusy Versace ci racconterà “Con la testa e con il cuore si va ovunque” uno spettacolo, in prosa e danza, che ripercorre la sua “seconda vita” di dopo il terribile incidente automobilistico. “Superpoteri” è invece il simpatico nome di una app che ha lo scopo di far divertire i bambini durante le visite mediche ed i ricoveri in ospedale. Martedì Max Occhiato, per i “Luoghi della musica” ci porterà alla scoperta del Nidaba Theatre di Milano. Suor Roberta Vinerba, invece, risponderà invece alle domande degli ascoltatori. Per i libri, il 18 ottobre, ci raggiungerà in studio Francesco Vidotto per il suo “Meraviglia” (Mondadori) mentre Guido Marangoni ci parlerà di “Anna che sorride alla pioggia”, la storia emozionante della sua famiglia e della piccola Anna che ha un cromosoma in più. Andrea Segre, ci parlerà giovedì 19 ottobre di “Ibi” il documentario che racconta la drammatica vicenda di Ibitocho Sehounbiatou fotografa, regista e immigrata clandestina. Concluderemo la settimana, venerdì, con un viaggio alla scoperta dei Sapori dimenticati (Mattinata InBlu, dal lunedì al venerdì dalle 10.06 alle 12.00)

Cosa c’è di buono

Nel programma condotto da Lucia Schillaci, lunedì 16 ottobre intervisteremo la Prof.ssa Melita Richter, per approfondire il tema dell’immigrazione femminile. Venerdì 20 ottobre, tra gli ospiti della puntata, Fra Luigi Gagliardotto e attraverso la sua testimonianza il Centro Beato Padre Olallo di Palermo. Per quanto riguarda i collegamenti con le radio del circuito, Arona, Pavia, L’Aquila, Palermo ed infine Perugia saranno le località con le quali ci collegheremo (Cosa c’è di buono, dal lunedì al venerdì, dalle 12.05 alle 15.00)

Dio li fa e poi li accoppia

La striscia quotidiana dedicata alla natura e agli animali condotta da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino. Curiosità relative al mondo dei quattro zampe e storie d’amicizia, talvolta incredibili, che legano l’uomo agli animali (Dio li fa e poi li accoppia, dal lunedì al venerdì dalle 12.33 alle 12.36)

C’è sempre una canzone

Nel programma di Paola de Simone, tutti i grandi eventi di cronaca e cultura celebrati da una propria colonna sonora. Mercoledì 18 ottobre la puntata sarà dedicata alla nota Crisi del 29. Giovedì 19, invece, scopriremo chi era Walt Disney e la nascita del suo impero (C’è sempre una canzone, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.00)

Storie di note

Un programma-racconto di Gianni De Berardinis, fatto di storie musicali che si legano tra di loro e descrivono un momento storico, un’emozione, uno stato d’animo da cui provengono. Ogni canzone in scaletta darà lo spunto per entrare in un aneddoto, conoscere un produttore, un musicista che vi ha suonato. La formula racconto di musica aiuta l’ascoltatore a scoprire bellezze nascoste, magari dichiarate velocemente ed amplifica il valore della composizione e la qualità dell’artista che le ha create (Storie di note, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.36 alle 19.30)

“What’s on”

Lettura e approfondimento delle pagine di cultura e spettacoli di quotidiani cartacei e on line e siti vari con eventuali interviste a giornalisti e/o protagonisti con Carlo Magistretti (“What’s on”, dal lunedì al venerdì, dalle 19.36 alle 20.30)

Tg e non solo

Nel programma condotto da Francesca Lozito, uno dei temi che sarà affrontato sarà quello delle migrazioni. A partire come sempre dalle 20.36, per capire come si giochi buona parte dell’accordo di governo in Germania. Proprio sul numero di rifugiati da accogliere avremo in collegamento telefonico Edoardo Toniolatti, autore della Newsletter Noch 4 Jahre (Altri 4 anni), un’interessante punto di vista sul Paese che più determina le nostre scelte e di cui conosciamo poco. Dalle 20.45 spazio a Tgtg in cui debutterà la rubrica di Laura Silvia Battaglia, “Cous Cous tv”. Fino alle 21.15 diamo assieme uno sguardo ai trending topic sui temi della giornata (Tg e non solo, dal lunedì al venerdì dalle 20.36 alle 21.15)

Cosa succede in città?

Il programma condotto da Ida Guglielmotti punta ad informare il pubblico su alcuni significativi appuntamenti di carattere culturale in cartellone nelle varie regioni italiane. Mostre, rassegne, concerti ed eventi musicali con ospiti in diretta telefonica (Cosa succede in città?, dal lunedì al venerdì, dalle 21.15 alle 23.00)