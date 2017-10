#Ophelia, quando gli uragani diventano trending topic TG E NON SOLO, Lunedì 16 OTTOBRE, ALLE 20.36

#Ophelia, quando gli uragani diventano trending topic

Il passaggio dell’uragano Ophelia sulla costa ovest dell’Irlanda è trending topic in diversi Paesi compreso il nostro. Nel giorno in cui per le conseguenze del riscaldamento globale, responsabili anche dell’uragano, il Portogallo brucia invece per gli incendi in pieno ottobre ragioneremo su come la rete costruisce un quadro di informazione di questi eventi. Da Dublino Angelo Bottone, professore universitario, in Irlanda da 15 anni, in diretta per testimoniare la giornata particolare vissuta sull’isola.

Dalle 20.45 alle 21.05 spazio a Tgtg

Fino alle 21.15 spazio agli hashtag della giornata, tra cui #16ottobre1943 e #GiornataMondialeAlimentazione