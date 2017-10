Papa Francesco alla FAO: “Fame non è malattia incurabile. Occorre tutelare il diritto di tutti ad alimentarsi”

La fame non è una malattia incurabile ed occorre tutelare il diritto di ogni essere umano ad alimentarsi: è un passaggio del lungo ed articolato discorso di Papa Francesco alla sede romana della Fao dove si è recato in visita in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione. Il servizio di Rita Salerno

«La fame non è una malattia incurabile per questo occorre tutelare il diritto di ogni essere umano ad alimentarsi». Così Papa Francesco nel suo intervento alla Fao in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione. Sul tavolo anche l’appello ai governanti a non abbandonare l’accordo di Parigi sul clima. Sentiamo Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e ambasciatore speciale della Fao per Fame Zero.