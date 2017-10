Per non dimenticare – Il 16 ottobre 1943, ebbe luogo il rastrellamento del Ghetto a Roma

Per non dimenticare – Il 16 ottobre 1943, ebbe luogo il rastrellamento del Ghetto a Roma. Alle 5 del mattino di 74 anni fa, iniziò il rastrellamento del quartiere ebraico, poi di Monteverde e altri quartieri, e oltre mille cittadini e cittadine romani, anche bambini, furono portati via, e la stragrande maggioranza morì. Cinque anni prima erano state promulgate le leggi razziali nel nostro paese. A ricordarcelo la mostra alla Fondazione Museo della Shoah di Roma, “1938 – La storia”, a cura di Marcello Pezzetti e Sara Berger. Attraverso fotografie, manifesti, documenti, giornali, oggetti e filmati, in gran parte inediti verrà ricordato uno dei periodi più bui della storia d’Italia (1938-1943); Marcello Pezzetti, curatore