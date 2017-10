Piazza InBlu, uno sguardo alla Spagna per capire gli scenari post referendum.

Il 17 ottobre, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, ancora uno sguardo alla Spagna per capire gli sviluppi della situazione con la Catalogna in attesa di giovedì vero giorno limite per il Governo Catalano. Parleremo poi della Manovra varata dal Cdm, ma andremo anche in Austria fresche di Elezioni legislative soffermandoci sul confine del Brennero.

Per intervenire in trasmissione :

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152