Cresce il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona: i catalani accusano Rajoy

Con il passare dei giorni cresce il braccio di ferro tra Barcellona e Madrid. La Catalogna accusa l’esecutivo di Rajoy di esercitare pressioni sulle imprese catalane perché spostino le sedi sociali in altre regioni. Intanto la Corte costituzionale spagnola boccia in forma definitiva la legge sul referendum adottata il mese scorso dal parlamento catalano, immediatamente sospeso in forma cautelare. Franco Rossi.