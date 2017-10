Father and Son – Da ballo. Podcast del 15 ottobre 2017

Father and Son – Da ballo. Podcast del 15 ottobre 2017

Father and Son

Father and Son – Da ballo. Podcast del 15 ottobre 2017

Let’s twist again (C.Checker)

Crazy (Seal)

Vorrei la pelle nera (N.Ferrer)

Never gonna give you up (Rick Asteley)

Shake your tail feather (R.Charles)

Scatman (John Scatman)

She drives me crazy (Fine young cannibals)

If I ever feel better (Phoenix)