Torino: indagata, per falso ideologico, la sindaca Chiara Appendono (M5s)

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è indagata dalla Procura del capoluogo piemontese per falso ideologico, in relazione al bilancio comunale 2016. Coinvolti anche il capo di gabinetto, Paolo Giordana, e l’assessore al bilancio, Sergio Rolando. I tre hanno chiesto ed ottenuto di essere subito ascoltati dal pm Marco Gianoglio per chiarire la loro posizione.