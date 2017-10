Reazioni a catena – dal Quirinale ad alcuni esponenti dello stesso Pd alla mozione contro il rinnovo di Visco BUONA LA PRIMA, Mercoledì 18 ottobre, alle 18.13

Reazioni a catena – dal Quirinale ad alcuni esponenti dello stesso Pd – alla mozione che il partito di Renzi ha presentato ieri in aula alla Camera e che punta a non rinnovare l’incarico del governatore di Bankitalia Ignazio Visco, il cui mandato scadrà a fine ottobre. Si chiede infatti una figura più idonea ai vertici di Palazzo Koch per rafforzare la vigilanza sul credito e per garantire “nuova fiducia nell’istituzione”, dopo gli scandali bancari dei mesi scorsi. La mossa del Pd è stata definita “irrituale” perché il Parlamento è formalmente escluso dal processo di scelta del governatore. Questa spetta infatti a un decreto del Presidente della Repubblica, che lo individua su proposta del premier, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Ma sulle funzioni dell’istituto e sulla sua efficacia nelle crisi bancarie sentiamo Leonardo Becchetti, economista, Università di Roma Tor Vergata