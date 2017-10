Disco inBlu today, proposta musicale della settimana dal 23 al 28 ottobre è Please Stay di Bryan Adamas

Disco inBlu today, proposta musicale della settimana dal 23 al 28 ottobre è Please Stay di Bryan Adamas

Bryan Adams ha annunciato per il 3 novembre l’uscita del suo “ULTIMATE”, la raccolta dei brani migliori della sua carriera corredata da 2 nuove canzoni, “Ultimate Love” e “Please Stay”.

Conosciuto in tutto il mondo per il rock and roll e le grandi ballate, BRYAN ADAMS è davvero un’icona musicale. Con in curriculum una lunga serie di premi. Ma Adams non è solo musica ma anche filantropia grazie alla sua The Bryan Adams Foundation, grazie alla quale Adams vuole dimostrare che l’impatto della cultura pop va oltre alla semplice musica. Please Stay di Bryan Adams è disco inBlu today della settimana