La politica – Polemiche ancora accese per la mozione Pd contro il governatore di Bankitalia Visco, che ha consegnato un dossier di oltre 4000 pagine alla Commissione d’inchiesta sulle crisi bancarie, voluta proprio dal Pd e presieduta da Casini. Il premier Gentiloni intanto è a Bruxelles per il Consiglio europeo, in agenda anche il sistema bancario e le proposte per arrivare all’Unione bancaria, vista – secondo Gentiloni – come uno strumento per migliorare la capacità delle banche di offrire credito alle imprese e di sostenere la ripresa, ed evitare invece misure inappropriate o intempestive che rischiano di produrre difficoltà nei meccanismi del credito e nella tutela del risparmio. Domenica intanto si vota in Lombardia e in Veneto per il referendum sull’autonomia; Piero Ignazi, politologo, Università di Bologna