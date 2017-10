“La rete in 3 minuti, “Speciale Fake News” – puntata del 19 ottobre 2017

Paolo Attivissimo, nella puntata de “La rete in 3 minuti – Speciale Fake News” del 19 ottobre 2017, ci parla di un appello particolare, una foto di una neonata accompagnata da un messaggio vocale in italiano, l’appello in verità è falso…