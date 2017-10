Le interviste di Mattinata InBlu. Cinema per riflettere e cinema per evadere – Podcast del 19/10/17

Come ogni giovedì a Mattinata in Blu si parla di cinema, tra nuove uscite in sala e appuntamenti dedicati a chi ama i film di qualità.

Andrea Segre ci racconta “Ibi”

Esce ogni nelle sale il film-documentario “ibi”. Per la prima volta in Europa un film interamente basato sull’auto-narrazione diretta e spontanea di una donna migrante, che racconta sé stessa e la sua Europa ai figli rimasti in Africa.

Un viaggio intenso e intimo nel mondo difficile, vivo e colorato di un’artista visiva ancora sconosciuta. Ne abbiamo parlato con il regista Andrea Segre.

Metti una sera al cinema in barca

Francesca Orlandini ci racconta le proposte del Cinema Bianchini che, fino al 31 dicembre, propone ogni sera la proiezione id un film navigando lungo la darsena a Milano.